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Регион
13 июня, 12:56

Ребёнок пострадал при детонации взрывного устройства ВСУ под Белгородом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1698

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1698

В Белгородской области продолжаются атаки беспилотников. По данным оперативного штаба региона, пострадали 13-летний ребёнок и боец подразделения «Орлан».

В селе Чайки Белгородского округа на территории частного домовладения сдетонировало взрывное устройство. Мальчика с проникающим ранением лёгкого и множественными осколочными ранениями лица и тела в тяжёлом состоянии доставляют в детскую областную клиническую больницу.

В Грайвороне при отражении атаки дрона осколочные ранения получил боец «Орлана». Сослуживцы отвезли его в Грайворонскую центральную районную больницу, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь.

В Грайвороне, Глотово, Шебекино, Борисовке, Грузском, Красной Яруге, Отрадовском, Ракитном, Никольском и Октябрьском повреждены частные дома, хозпостройки, автомобили, инфраструктурный и социальный объекты. Информация о последствиях уточняется, аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны РФ

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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

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Андрей Бражников
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