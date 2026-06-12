В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

В Белгородской области зафиксированы новые атаки украинских БПЛА, в результате которых пострадала местная жительница. Информацию о последствиях обнародовал региональный оперштаб.

В городе Грайворон взрывное устройство сдетонировало прямо на подворье частного дома. Находившаяся там женщина получила осколочные ранения грудной клетки и бедра. Она сама добралась до местной ЦРБ. Медики окажут ей необходимую помощь, после чего пациентку переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ущерб зафиксирован и в Шебекинском округе. В райцентре дрон ударил по автомобилю «газель», транспортное средство получило повреждения. В селе Ржевка от детонации FPV-дрона пострадала кабина грузовика. В Новой Таволжанке дом был полностью уничтожен огнём после сброса с беспилотника.

Промышленная зона подверглась атаке в посёлке Октябрьский Белгородского района. Там на территории одного из предприятий при детонации БПЛА выбило окна и посекло фасад административного здания.

В хуторе Семейный Ракитянского округа удар FPV-дрона пробил кровлю жилой постройки, вдребезги разбил окна, а также повредил проходящую рядом линию электропередачи и припаркованную машину. Оперативные и аварийные службы продолжают работу на местах происшествий.