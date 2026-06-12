ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 06:21

ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, повреждён промышленный объект

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили массированную беспилотную атаку на Тольятти 12 июня, сообщил глава городского округа Илья Сухих. По его словам, в результате падения БПЛА повреждения получил один промышленный объект.

«Средства ПВО и мобильные огневые группы отразили удар. В результате падения БПЛА зафиксированы повреждения на одном промышленном объекте. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — пишет Сухих в Максе.

Глава города уточнил, что все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Он также призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность, не снимать и не публиковать кадры с последствиями ударов.

Мэр предупредил: при обнаружении обломков беспилотников или подозрительных предметов следует отойти на безопасное расстояние и сразу звонить по номеру 112.

Системы ПВО сбили уже 10 дронов ВСУ на подлёте к Москве
Системы ПВО сбили уже 10 дронов ВСУ на подлёте к Москве

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 231 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Дроны сбиты в том числе над Самарской областью.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar