ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Тольятти, повреждён промышленный объект

Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили массированную беспилотную атаку на Тольятти 12 июня, сообщил глава городского округа Илья Сухих. По его словам, в результате падения БПЛА повреждения получил один промышленный объект.

«Средства ПВО и мобильные огневые группы отразили удар. В результате падения БПЛА зафиксированы повреждения на одном промышленном объекте. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — пишет Сухих в Максе.

Глава города уточнил, что все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Он также призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность, не снимать и не публиковать кадры с последствиями ударов.

Мэр предупредил: при обнаружении обломков беспилотников или подозрительных предметов следует отойти на безопасное расстояние и сразу звонить по номеру 112.

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 231 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Дроны сбиты в том числе над Самарской областью.