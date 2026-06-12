За ночь российские силы ПВО уничтожили 231 украинский беспилотник

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 231 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские дроны ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями. БПЛА также сбили над территориями Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря.

Более шестидесяти беспилотных летательных аппаратов уничтожили в пяти районах Ростовской области. Средства противовоздушной обороны сработали в Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском и Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала. Данные уточняются. Режим опасности атаки БПЛА на территории региона сохраняется.