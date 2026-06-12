Более 60 беспилотников ВСУ уничтожили за ночь над Ростовской областью

Более шестидесяти беспилотных летательных аппаратов уничтожили в пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, массированная воздушная атака произошла ночью. Средства противовоздушной обороны сработали в Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском и Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала. Данные уточняются. Режим опасности атаки БПЛА на территории региона сохраняется.

«Сегодня ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Более шести десятков БПЛА уничтожены в 5 районах области: Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал Слюсарь.

Ранее сообщалось, что прошедшей ночью силы ПВО обнаружили и уничтожили шесть беспилотников в небе над двумя городскими округами и двумя районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, жертв и разрушений нет. Гусев подчеркнул, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории области.