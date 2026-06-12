Над двумя округами и районами Воронежской области сбили шесть дронов
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Прошедшей ночью силы ПВО обнаружили и уничтожили шесть беспилотников в небе над двумя городскими округами и двумя районами Воронежской области. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона!» — написал он в своём телеграм-канале.
Силами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации также было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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