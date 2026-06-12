Над двумя округами и районами Воронежской области сбили шесть дронов

Прошедшей ночью силы ПВО обнаружили и уничтожили шесть беспилотников в небе над двумя городскими округами и двумя районами Воронежской области. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона!» — написал он в своём телеграм-канале.

Силами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации также было уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.