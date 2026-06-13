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13 июня, 13:15

ВСУ вновь атаковали транспортный цех ЗАЭС: сгорели два авто, повреждены колонки

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Украинские военные в очередной раз атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, пытаясь нарушить процесс доставки сотрудников на станцию. Однако объект продолжает работать в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе ЗАЭС.

«ВСУ вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома. В результате ударов повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнём. Также повреждены топливозаправочные колонки и остекление здания цеха», — говорится в тексте.

В заявлении подчёркивается, что безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в привычном режиме, а радиационный фон находится в пределах естественных значений. Однако на ЗАЭС сохраняется высокая угроза повторных атак ВСУ на объекты инфраструктуры станции.

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Также сегодня, 13 июня, сообщалось, что Запорожская АЭС уже больше двух суток работает без внешнего электричества. Её внутренние нужды поддерживают дизель-генераторы. При этом нарушений в работе систем безопасности нет.

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Татьяна Миссуми
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