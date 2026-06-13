ВСУ вновь атаковали транспортный цех ЗАЭС: сгорели два авто, повреждены колонки

Украинские военные в очередной раз атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, пытаясь нарушить процесс доставки сотрудников на станцию. Однако объект продолжает работать в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе ЗАЭС.

«ВСУ вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома. В результате ударов повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнём. Также повреждены топливозаправочные колонки и остекление здания цеха», — говорится в тексте.

В заявлении подчёркивается, что безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в привычном режиме, а радиационный фон находится в пределах естественных значений. Однако на ЗАЭС сохраняется высокая угроза повторных атак ВСУ на объекты инфраструктуры станции.

Также сегодня, 13 июня, сообщалось, что Запорожская АЭС уже больше двух суток работает без внешнего электричества. Её внутренние нужды поддерживают дизель-генераторы. При этом нарушений в работе систем безопасности нет.