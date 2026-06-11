Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не возлагает на Вооружённые силы Украины (ВСУ) ответственность за обстрелы Запорожской АЭС. Об этом РИА «Новости» сказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Я разговаривал с Гросси не раз, и, в общем-то, они даже не признают, кто стреляет по атомной станции», — уточнил Балицкий.

Напомним, ранее ВСУ нарушили перемирие в окрестностях Запорожской АЭС: беспилотник сбросил боеприпас на группу разминирования Минобороны России. А ранее постпред РФ при ООН в Вене Михаил Ульянов раскритиковал уклончивую позицию агентства по атомной энергии. Дипломат убеждён: нежелание прямо указывать на виновных в обстрелах Запорожской станции лишь развязывает руки киевскому режиму. Постпред отметил, что МАГАТЭ не предоставило внятной оценки произошедшему, хотя несло ответственность за соблюдение режима прекращения огня.