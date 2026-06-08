Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов раскритиковал уклончивую позицию агентства по атомной энергии. Дипломат убеждён: нежелание прямо указывать на виновных в обстрелах Запорожской станции лишь развязывает руки киевскому режиму. Так он прокомментировал реакцию МАГАТЭ на удар ВСУ по ЗАЭС, от которого 5 июня постарадали пятеро российских военнослужащих.

«Когда агентство всячески уходит от того, чтобы назвать виновную сторону, оно тем самым поощряет украинцев на новые преступления такого рода», — подчеркнул Ульянов.

Ульянов добавил, что Киев по привычке попытался переложить вину на российскую сторону, сославшись на якобы ошибочные действия сапёров, в результате которых те получили ранения. По словам дипломата, с той же убедительностью можно было бы заявить о причастности марсиан, решивших скомпрометировать украинские власти.

Постпред отметил, что МАГАТЭ не предоставило внятной оценки произошедшему, хотя несло ответственность за соблюдение режима прекращения огня. Он подчеркнул, что гарантии давали именно представители Киева, однако гендиректор агентства Рафаэль Гросси повёл себя так, будто не имеет к ситуации никакого отношения и не обременён обязательствами. Ульянов констатировал: вместо принципиальной позиции прозвучал лишь призыв продолжать ремонтные работы, поскольку электричество станции действительно необходимо.

Напомним, в пятницу 5 июня ВСУ нарушили перемирие в окрестностях Запорожской АЭС: беспилотник сбросил боеприпас на группу разминирования Минобороны России. Пятеро военных получили ранения, им оперативно помогли, угрозы жизни нет. В администрации станции уточнили, что удар пришёлся на первые часы режима тишины, введённого специально для срочного восстановления линии 750 кВ «Днепровская».