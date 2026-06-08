«Играем с огнём»: Кандидат на пост генсека ООН сделал жёсткое заявление после атаки на ЗАЭС

Попытки атаковать любую АЭС вне зависимости от её нахождения недопустимы и представляют серьёзную угрозу безопасности. Об этом сказал гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время очередной сессии Совета управляющих агентства, комментируя ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

«Атаки на АЭС — это табу. Это недопустимо. Я заявил Совету управляющих МАГАТЭ, что, будь то «Бушер», «Барака», Курская АЭС или Запорожская АЭС, так продолжаться не может. Мы играем с огнём», — пояснил он.