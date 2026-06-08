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Регион
8 июня, 15:03

«Играем с огнём»: Кандидат на пост генсека ООН сделал жёсткое заявление после атаки на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси назвал табу попытки атаковать АЭС в любой точке мира

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Попытки атаковать любую АЭС вне зависимости от её нахождения недопустимы и представляют серьёзную угрозу безопасности. Об этом сказал гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время очередной сессии Совета управляющих агентства, комментируя ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

«Атаки на АЭС — это табу. Это недопустимо. Я заявил Совету управляющих МАГАТЭ, что, будь то «Бушер», «Барака», Курская АЭС или Запорожская АЭС, так продолжаться не может. Мы играем с огнём», — пояснил он.

Напомним, Гросси является одним из кандидатов на пост генсека ООН.

В России назвали способ отбить у Киева желание атаковать ЗАЭС
В России назвали способ отбить у Киева желание атаковать ЗАЭС

Напомним, ЗАЭС регулярно подвергается атакам ВСУ. Недавно украинский дрон ударил по территории со списанной техникой на станции, есть раненые. Президент России Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что атаки Киева на Запорожскую АЭС создают серьёзную угрозу не только для России, но и для Европы. Он подчеркнул, что ВСУ совсем потеряли голову и бьют прицельно по опасному объекту, не думая о последствиях.

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Татьяна Миссуми
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