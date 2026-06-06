В России назвали способ отбить у Киева желание атаковать ЗАЭС

Атаки на российские ядерные объекты, включая ЗАЭС, могут продолжаться при отсутствии жёстких ответных мер. Об этом «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Удары будут продолжаться, пока мы не начнём наказывать и чётко объяснять, что за подобные вещи потери у противника будут намного больше. Моё глубокое убеждение — что [удары продолжатся], пока мы не начнём уничтожать верхушку режима Зеленского», — сказал он.

Отдельно Рогов отметил, что считает подобные удары системной угрозой, затрагивающей вопросы безопасности ядерной инфраструктуры. Также он заявил, что, по его мнению, в Киеве должны учитывать возможные последствия дальнейшей эскалации.

Ранее сообщалось, что Запорожская атомная электростанция оказалась полностью обесточена после атак ВСУ в течение нескольких дней. Сегодня стало известно, что на станции восстановили электроснабжение. Дизель-генераторы, которые поддерживали безопасность во время отключения, отработали штатно и теперь находятся в режиме ожидания.