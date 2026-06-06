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6 июня, 11:52

На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение

Обложка © Макс / ЗАЭС. Официально

Обложка © Макс / ЗАЭС. Официально

Подача электричества на Запорожскую АЭС возобновлена. Специалисты отремонтировали линию «Ферросплавная-1» (330 кВ), которая питает собственные нужды станции. После подключения внешнего источника все системы переведены на обычную схему. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram.

Дизель-генераторы, которые поддерживали безопасность во время отключения, отработали штатно и теперь находятся в режиме ожидания.

«Резервные дизель-генераторы, обеспечивавшие безопасность станции в период отсутствия внешнего электроснабжения, выполнили свою функцию в штатном режиме и переведены в режим дежурной готовности», — сказано в публикации.

Оборудование и системы ЗАЭС работают без нарушений. Персонал постоянно следит за показателями безопасности. Радиационный фон на территории станции и вокруг неё — в пределах нормы.

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Напомним, ранее сообщалось, что ЗАЭС оказалась полностью обесточена. При этом персонал станции подтвердил, что все системы защиты работают в обычном режиме, происшествий не зарегистрировано. Радиационный фон на территории станции и в прилегающих районах находится на естественном уровне и не превышает допустимых значений.

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Владимир Озеров
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