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13 июня, 07:48

Обесточенная ЗАЭС больше двух суток держится на дизель-генераторах

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Запорожская АЭС уже больше двух суток работает без внешнего электричества. Её внутренние нужды поддерживают дизель-генераторы. При этом нарушений в работе систем безопасности не, сообщила РИА «Новости» директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

АЭС потеряла внешнее питание вечером в среду — отключилась резервная линия электропередачи «Ферросплавная-1» (330 киловольт). На станции сразу запустили резервные дизель-генераторы.

Основная линия «Днепровская» (750 киловольт) отключена ещё с 24 марта из-за повреждения. Ситуация на станции под контролем персонала.

«Станция уже более двух суток без внешнего электроснабжения. Её нужды поддерживаются за счёт работы дизель-генераторов», — сказал Яшина.

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Ранее стало известно, что украинские войска наносят удары по Запорожской атомной станции, чтобы отвлечь внимание от своих неудач на фронте. Киев использует атаки на ЗАЭС как тактический приём: всякий раз, когда ВСУ теряют населённый пункт или терпят поражение, они пытаются переключить внимание мирового сообщества на ситуацию вокруг станции.

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Наталья Афонина
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