Болгария разрешила АЭС «Козлодуй» купить у РФ оборудование, несмотря на санкции

Правительство Болгарии разрешило АЭС «Козлодуй» частично обойти санкционные ограничения и закупать необходимое оборудование у России. Руководству станции позволили заключать госконтракты с отдельными подрядчиками для поставок изделий из железа и стали, которые нужны по ранее подписанным соглашениям.

В кабмине объяснили решение вопросами ядерной безопасности и стабильной выработки электроэнергии. Значительная часть систем и оборудования станции имеет российское происхождение, поэтому отдельные контракты приходится заключать именно с российскими исполнителями из-за технологических требований. Исключения будут действовать до завершения уже подписанных договоров.

АЭС «Козлодуй» остаётся единственной атомной станцией Болгарии и даёт более трети всей электроэнергии страны. Сейчас работают пятый и шестой энергоблоки общей мощностью 2000 МВт. Ранее болгарское Минэнерго оценивало ущерб от трёх аварий на станции в десятки миллионов евро, а временная остановка шестого блока привела к недовыработке около 200 тыс. мегаватт-часов электроэнергии.

В марте Life.ru писал, что власти Болгарии временно вывели из-под антироссийских санкций поставки оригинальных узлов для АЭС «Козлодуй». Тогда кабмин разрешил не применять ограничения к комплектующим, необходимым для работы станции. Причиной стали проблемы на шестом энергоблоке. С декабря прошлого года его несколько раз внепланово останавливали из-за дефектов мембранных устройств, что снова показало зависимость станции от российских деталей и технологий.