25 марта, 16:27

Болгарские власти на время сняли часть санкций против России

Кабмин Болгарии принял решение временно не применять антироссийские санкции в отношении поставок оригинальных узлов для АЭС «Козлодуй». Данную информацию распространило Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на официальное постановление правительства.

С декабря прошлого года шестой энергоблок станции неоднократно останавливался во внеплановом порядке из-за выявленных дефектов мембранных устройств.

Как уточнил глава энергетического ведомства Трайчо Трайков, чьи слова приводит БНР, для стабильной работы объекта потребовалось оформить десять отдельных разрешительных процедур в обход действующих ограничений.

В кабинете министров пояснили, что эти послабления были подготовлены на опережение: в Софии рассчитывают таким образом исключить риски повторения аварийных ситуаций и обеспечить непрерывный цикл эксплуатации станции.

Южная Корея выяснила, что всё-таки сможет покупать нефть из России без санкций

Ранее сообщалось, что во Франции запустили петицию об отмене санкций против России. Французская правая партия «Патриоты» потребовала от Парижа принять экстренные меры из-за скачка цен на топливо на фоне ближневосточного конфликта.

