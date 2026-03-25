Болгарские власти на время сняли часть санкций против России

Кабмин Болгарии принял решение временно не применять антироссийские санкции в отношении поставок оригинальных узлов для АЭС «Козлодуй». Данную информацию распространило Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на официальное постановление правительства.

С декабря прошлого года шестой энергоблок станции неоднократно останавливался во внеплановом порядке из-за выявленных дефектов мембранных устройств.

Как уточнил глава энергетического ведомства Трайчо Трайков, чьи слова приводит БНР, для стабильной работы объекта потребовалось оформить десять отдельных разрешительных процедур в обход действующих ограничений.

В кабинете министров пояснили, что эти послабления были подготовлены на опережение: в Софии рассчитывают таким образом исключить риски повторения аварийных ситуаций и обеспечить непрерывный цикл эксплуатации станции.

