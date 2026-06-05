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4 июня, 21:19

Мирзиёев назвал проект АЭС в Узбекистане не имеющим аналогов в мире

Обложка © Wikipedia / Kremlin.ru

Обложка © Wikipedia / Kremlin.ru

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал строящуюся в стране атомную электростанцию уникальным проектом. Об этом он заявил в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

«Важно отметить, что этот проект не имеет аналогов, как уже отметил Владимир Владимирович, в мире. Он объединяет последние достижения в области маломодальной атомной генерации и крупной базовой энергетики», — сказал глава Узбекистана.

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Ранее Life.ru писал, что российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дали старт строительству интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана. Создание интегрированной АЭС называют флагманским проектом России и Узбекистана. Особенность проекта в том, что на одной площадке впервые построят атомную электростанцию малой и большой мощности. В её состав войдут два энергоблока большой мощности на основе реакторов ВВЭР-1000. Кроме того, проект включает энергоблок с двумя реакторами РИТМ-200Н, каждый мощностью 55 МВт.

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