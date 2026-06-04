Мирзиёев заявил о больших планах Узбекистана по культурным проектам с Россией

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил о масштабных планах республики по реализации совместных проектов с Россией. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нашей команды очень большие намерения в культурной программе. В Мариинке уже начали, в Эрмитаже начали наши выставки. То есть мы приехали с комплексом по всем направлениям», — сказал он.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин вместе с Шавкатом Мирзиёевым примет участие в церемонии закладки атомной электростанции в республике. Проект АЭС в Узбекистане является важным этапом двустороннего сотрудничества.