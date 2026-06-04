Путин провёл встречу с Мирзиёевым в Константиновском дворце

Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Константиновском дворце. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее анонсировал переговоры двух лидеров. Он сообщил, что Мирзиёев приедет в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Путин встретился с Мирзиёевым в Константиновском дворце. Видео © Life.ru

Предыдущая личная встреча Путина и Мирзиёева прошла на недавнем саммите ЕАЭС в Астане. Кроме того, 8 мая лидеры беседовали в Кремле.

В мае президент Узбекистана приезжал в Москву для участия в торжественных мероприятиях к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Ранее сообщалось, что Путин и Мирзиёев примут участие в церемонии закладки атомной электростанции в Узбекистане. Российский лидер рассказал об этом на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ. По его словам, после прибытия Мирзиёева стороны должны дать старт строительству по видеосвязи. Проект АЭС в Узбекистане считается важным этапом двустороннего сотрудничества.