Путин анонсировал встречу с Алиевым

Президент России Владимир Путин заявил о планах провести очную беседу с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Это заявление прозвучало 4 июня на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

Глава государства отметил, что двусторонние контакты развиваются в весьма позитивном русле. Он назвал диалог между Москвой и Баку конструктивным.

По словам Владимира Путина, стороны уже сейчас ведут обсуждение ряда конкретных проектов. Однако детали раскрывать пока рано.

Российский лидер отдельно выделил энергетическое направление как одно из ключевых в предстоящем разговоре. «Это касается энергетики прежде всего», — уточнил он.

Остальные подробности переговорной повестки остаются закрытыми. Президент подчеркнул, что считает преждевременным публично обозначать весь спектр тем до личного контакта.

«Вот мы увидимся с президентом Алиевым, обязательно обо всем об этом поговорим», — заключил Путин. Точная дата и место саммита пока не называются.