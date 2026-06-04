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4 июня, 18:40

Путин анонсировал встречу с Алиевым

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о планах провести очную беседу с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Это заявление прозвучало 4 июня на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

Глава государства отметил, что двусторонние контакты развиваются в весьма позитивном русле. Он назвал диалог между Москвой и Баку конструктивным.

По словам Владимира Путина, стороны уже сейчас ведут обсуждение ряда конкретных проектов. Однако детали раскрывать пока рано.

Российский лидер отдельно выделил энергетическое направление как одно из ключевых в предстоящем разговоре. «Это касается энергетики прежде всего», — уточнил он.

Остальные подробности переговорной повестки остаются закрытыми. Президент подчеркнул, что считает преждевременным публично обозначать весь спектр тем до личного контакта.

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«Вот мы увидимся с президентом Алиевым, обязательно обо всем об этом поговорим», — заключил Путин. Точная дата и место саммита пока не называются.

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Никита Никонов
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