Кремль опубликовал поздравление Путина с Днём независимости Азербайджана

28 мая, 06:18

Путин поздравил Алиева с Днём независимости Азербайджана

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравления Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

В послании глава государства отметил успехи Баку в экономике и социальной сфере. Также он подчеркнул авторитет страны на международной арене.

Москва придаёт большое значение союзническим отношениям с партнерами. Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества по разным направлениям.

Отдельно в телеграмме затронута тема взаимодействия в региональных и международных делах. Такой подход, по словам президента, отвечает коренным интересам народов обеих стран.

Упомянуто и значение партнёрства для Южного Кавказа и Каспия. Акцент сделан на укреплении безопасности и стабильности в этих регионах.

В завершение послания Владимир Путин пожелал Ильхаму Алиеву здоровья и успехов, а всем азербайджанским гражданам адресованы благополучия и процветания.

«Вы не родственник президента?»: Путин пошутил о распространённости фамилии Алиев

День независимости Азербайджана отмечается с 1990 года. Он приурочен к провозглашению в 1918 году Азербайджанской Демократической Республики Национальным советом под руководством Мамеда Эмина Расулзаде. В тот день в тифлисском дворце бывшего наместника российского императора на Кавказе была подписана Декларация независимости. С 2021 года, согласно новому закону, праздник официально отмечается 28 мая (ранее — «День Республики»), а 18 октября теперь именуется «Днём восстановления независимости».

Никита Никонов
