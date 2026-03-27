27 марта, 12:09

«Вы не родственник президента?»: Путин пошутил о распространённости фамилии Алиев

Путин поинтересовался родством режиссёра Сарвара Алиева с главой Азербайджана

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте после масштабной реконструкции обратил внимание на необычное совпадение. Приветствуя режиссёра-постановщика театра Сарвара Алиева, российский лидер с улыбкой поинтересовался, не является ли он родственником президента Азербайджана.

«Алиев — распространённая фамилия среди азербайджанцев. Вы не родственник президента Азербайджана?» — поинтересовался глава государства.

Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню театра, который ежегодно отмечается 27 марта, прошло в формате видеоконференции. Реконструкция театра в Дербенте была завершена в конце декабря 2025 года.

Ранее Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава российского государства поблагодарил азербайджанского лидера за содействие в двух ключевых вопросах: эвакуации россиян с территории Ирана и обеспечении бесперебойной транспортировки гуманитарной помощи из РФ для населения исламской республики.

