11 марта, 09:40

Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он выразил коллеге признательность за помощь в эвакуации россиян из Ирана, а также в обеспечении доставки из РФ гумпомощи иранскому народу. Подробности разговора передаёт пресс-служба Кремля.

Путин и Алиев высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

«При обмене мнениями по текущей ситуации в Ближневосточном регионе лидеры высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование нынешнего острого конфликта политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении.

Путин мгновенно решил проблему с застрявшими в Иране дагестанскими дальнобойщиками
Путин мгновенно решил проблему с застрявшими в Иране дагестанскими дальнобойщиками

Напомним, что с 28 февраля, когда началась американо-израильская операция, из Ирана через территорию Азербайджана эвакуировали 282 гражданина России.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Путин
  • Ильхам Алиев
  • Азербайджан
  • Политика
