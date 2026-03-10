Путин мгновенно решил проблему с застрявшими в Иране дагестанскими дальнобойщиками
Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле доложил о проблеме дальнобойщиков из республики, которые застряли в Иране из-за закрытой границы с Азербайджаном. По его словам, реакция лидера последовала мгновенно.
«Был доклад о том, что на день встречи большое количество наших с вами земляков на территории Ирана оказались в затруднительном положении — я имею ввиду перевозчиков, которые в результате событий, происходящих на Ближнем Востоке, оказались закрытыми в Иране. Мгновенная реакция [президента] на решение этой проблемы», — сказал Меликов журналистам.
Он отметил, что уже 6 марта автомобили начали ограниченно заезжать в Азербайджан, а затем в Дагестан. С понедельника правительство Азербайджана полностью открыло границу для грузоперевозчиков через ирано-азербайджанский пункт пропуска «Астара».
Ранее Life.ru сообщал, что за минувшую неделю в Россию из стран Ближнего Востока вывезли более 45 тысяч туристов. Всего выполнено 219 рейсов. Ещё 10 тысяч российских путешественников застряли в Таиланде из-за закрытия неба после атаки США и Израиля на Иран утром 28 февраля.
