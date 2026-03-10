10 тысяч российских туристов застряли в Таиланде из-за войны на Ближнем Востоке

В Таиланде тысячи российских туристов не могут вернуться домой, так как их обратные рейсы проходили через аэропорты стран Ближнего Востока, где начали настоящую бойню США и Израиль. Об этом рассказали в пресс-службе АТОР.

«В Таиланде может находиться около 10 тысяч российских туристов — как организованных, так и самостоятельных — с обратными билетами через ближневосточные хабы. Организованным туристам помогают туроператоры: продлевают проживание и подбирают новые варианты перелётов, например через КНР или Узбекистан», — говорится в тексте.

Поддержку туристам оказывают и власти Таиланда. Россиянам продлевают безвизовое пребывание ещё на месяц, если отмена рейсов была связана с ситуацией на Ближнем Востоке. Для этого приезжих просят обратиться в ближайший иммиграционный офис. В АТОР добавили, что сложнее всего ситуация у пассажиров Air Arabia. У авиакомпании до 22 марта в расписании нет коммерческих рейсов, и информация о вывозных перелётах тоже отсутствует.

Ранее агент по туризму, представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш предупредил, что в Турции не будет доступных цен на курортный отдых, что должны учитывать россияне, планируя отпуск на ближайшее лето. Всё дело в экономических последствиях кризиса на Ближнем Востоке.