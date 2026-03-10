Владимир Путин
10 марта, 11:58

Звонок Трампа Путину связали с его бедственным положением из-за Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным мог быть вызван проблемами, с которыми столкнулся Вашингтон после нападения на Иран. Такое мнение в соцсети X выразил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Трамп позвонил Путину. Трамп в большой беде. Путин предложит Трампу выход из этого грандиозного провала, но примет ли его Трамп?» написал он.

Посол Палестины: Разговор Путина и Трампа может помочь остановить кровопролитие в Иране

Напомним, вчера Вашингтон инициировал телефонные переговоры с Кремлём на уровне лидеров государств — впервые за два месяца. Обсуждалась ситуация в Иране, Венесуэле и на Украине. Владимир Путин предложил американскому визави дипломатические пути разрядки конфликта на Ближнем Востоке и уведомил о продвижении ВС РФ в зоне СВО. Дональд Трамп позже назвал беседу «очень хорошей».

