Звонок Трампа Путину связали с его бедственным положением из-за Ирана

Телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным мог быть вызван проблемами, с которыми столкнулся Вашингтон после нападения на Иран. Такое мнение в соцсети X выразил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Трамп позвонил Путину. Трамп в большой беде. Путин предложит Трампу выход из этого грандиозного провала, но примет ли его Трамп?» — написал он.