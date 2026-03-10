Владимир Путин
10 марта, 10:53

Посол Палестины: Разговор Путина и Трампа может помочь остановить кровопролитие в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Телефонный разговор лидеров РФ и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — может способствовать прекращению боевых действий в Иране. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Вчера Трамп и Путин поговорили по телефону, мы надеемся, что это поможет остановить войну в Иране. Американцы должны прекратить агрессию против Ирана», — сказал посол.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что предложения по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке, озвученные главой России Владимиром Путиным, по-прежнему актуальны. Он не стал вдаваться в подробности этих вариантов, но подчеркнул, что они были доведены российским лидером до американского коллеги во время вчерашнего телефонного разговора.

