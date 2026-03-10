Песков: Предложения Путина по Ирану до сих пор «на столе»

Предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию ситуации вокруг Ирана, озвученные ещё до эскалации, до сих пор актуальны. Об этом заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

«Многие из этих предложений по-прежнему на столе, о чём вчера говорил президент [Путин во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом]», — сказал представитель Кремля.

Однако раскрывать детали Песков не стал.

«Нет, в настоящий момент такой возможности конкретизировать нет. Да и нет, собственно, намерений таких. Эти предложения доведены президентом до своего собеседника. Посмотрим, как дальше пойдёт процесс согласования», — пояснил он.

Песков добавил, что в нынешней ситуации необходимо «множественное понимание и множественное согласование», призвав набраться терпения.

Ранее Песков заявил, что Россия поддерживает диалог с руководством Ирана и намерена продолжать эти контакты. Отвечая на вопрос о военно-техническом сотрудничестве двух стран, представитель Кремля не дал конкретного ответа. Так он прокомментировал заявление главы МИД Ирана о поддержке со стороны России и Китая.