Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 10:21

Песков: Предложения Путина по Ирану до сих пор «на столе»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию ситуации вокруг Ирана, озвученные ещё до эскалации, до сих пор актуальны. Об этом заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

«Многие из этих предложений по-прежнему на столе, о чём вчера говорил президент [Путин во время телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом]», — сказал представитель Кремля.

Однако раскрывать детали Песков не стал.

«Нет, в настоящий момент такой возможности конкретизировать нет. Да и нет, собственно, намерений таких. Эти предложения доведены президентом до своего собеседника. Посмотрим, как дальше пойдёт процесс согласования», — пояснил он.

Песков добавил, что в нынешней ситуации необходимо «множественное понимание и множественное согласование», призвав набраться терпения.

Песков: Россия анализирует итоги переговоров США с Ираном и делает выводы
Песков: Россия анализирует итоги переговоров США с Ираном и делает выводы

Ранее Песков заявил, что Россия поддерживает диалог с руководством Ирана и намерена продолжать эти контакты. Отвечая на вопрос о военно-техническом сотрудничестве двух стран, представитель Кремля не дал конкретного ответа. Так он прокомментировал заявление главы МИД Ирана о поддержке со стороны России и Китая.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar