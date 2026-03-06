Владимир Путин
6 марта, 09:34

Песков заявил о продолжении диалога России с руководством Ирана

Россия поддерживает диалог с руководством Ирана и намерена продолжать эти контакты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 6 марта. При этом представитель Кремля не стал уточнять, ведётся ли сейчас военно-техническое сотрудничество между странами.

«Мы находимся в диалоге с иранской стороной. Мы находимся в диалоге с представителями руководства Ирана, и мы продолжим, безусловно, этот диалог», — заявил Песков.

Данное заявление пресс-секретарь президента сделал, комментируя слова главы МИД Ирана Аббаса Аракчи о поддержке страны со стороны России и Китая. Напомним, министр накануне заявил, что Москва и Пекин поддерживают республику как на политическом уровне, так и иными способами.

