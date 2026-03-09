45 тысяч российских туристов вернули домой с Ближнего Востока за неделю
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Al.geba
Масштабная операция по возвращению российских туристов из зоны конфликта подходит к концу. В Минтрансе сообщили, что за минувшую неделю в Россию из стран Ближнего Востока вывезли более 45 тысяч человек. Всего выполнено 219 рейсов.
«В течение минувшей недели, 2-8 марта, в Россию из стран Ближнего Востока прибыли более 45 тысяч пассажиров на 219 рейсах», — говорится в сообщении.
Далее минтранс РФ намерен перевезти из стран Ближнего Востока в Россию ещё более 7,5 тысячи человек на 33 рейсах. Сегодня утром из Дохи в Москву вылетел первый за девять дней самолёт.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.