Минтранс: Из стран Ближнего Востока планируют вывезти ещё 7,5 тыс. россиян

Более 7,5 тысячи человек планируется перевезти из стран Ближнего Востока в Россию. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

«Ещё более 7,5 тысячи человек на 33 рейсах планируется перевезти из стран Ближнего Востока в Россию», — говорится в сообщении.

Сегодня появились первые признаки того, что авиационное сообщение между Россией и Катаром начало восстанавливаться. Утром в Москву из Дохи вылетел первый за девять дней самолёт.