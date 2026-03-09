Минтранс: Из стран Ближнего Востока планируют вывезти ещё 7,5 тыс. россиян
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Более 7,5 тысячи человек планируется перевезти из стран Ближнего Востока в Россию. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
«Ещё более 7,5 тысячи человек на 33 рейсах планируется перевезти из стран Ближнего Востока в Россию», — говорится в сообщении.
Сегодня появились первые признаки того, что авиационное сообщение между Россией и Катаром начало восстанавливаться. Утром в Москву из Дохи вылетел первый за девять дней самолёт.
