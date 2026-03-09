Владимир Путин
9 марта, 08:56

Первый за 9 дней самолёт из Дохи вылетел в Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Авиасообщение между Россией и Катаром начало восстанавливаться после длительного перерыва из-за ударов Ирана. Первый за почти девять суток пассажирский борт взял курс на Москву.

Самолёт авиакомпании Qatar Airways вылетел из международного аэропорта Хамад в Дохе в 10:19 мск. Его прибытие в Шереметьево ожидается в 18:00, сообщили в справочной службе столичной воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что с начала недели из стран Ближнего Востока в Россию вернулись около 30 тысяч туристов, вывозные рейсы сформированы до 10 марта, а завершить эвакуацию планируют к 14 марта. Большинство застрявших находились в ОАЭ, где из-за закрытия воздушного пространства отменили более 250 рейсов.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
