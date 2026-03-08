Африканские авиакомпании сильнее всех пострадали от войны в Иране

Африканские авиакомпании оказались в числе главных жертв военной операции США и Израиля против Ирана. К такому выводу пришёл аналитический журнал The Africa Report.

С первых дней конфликта закрылось воздушное пространство над Ближним Востоком, а крупнейшие хабы — Дубай, Абу-Даби и Доха — оказались парализованы. Африканские перевозчики, зависящие от этих транзитных точек для рейсов в Европу и Азию, массово отменяют и перенаправляют самолеты. Десятки тысяч пассажиров застряли.

Больше всех теряет EgyptAir: с 100 до 47 рейсов в сутки. Компания сутками разбирает просьбы о переносе билетов. Ethiopian Airlines отменила рейсы в Амман, Тель-Авив и Бейрут. Royal Air Maroc и Air Algérie также сократили полёты в Иорданию, ОАЭ и Катар.

Ранее сообщалось, что с начала недели из стран Ближнего Востока в Россию удалось вернуть около 30 тысяч туристов. Рейсы для возвращения домой выполняются до 10 марта, полностью процесс закроют 14 марта. Пик застрявших пришёлся на ОАЭ.