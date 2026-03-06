Около 600 россиян застряли на Мальдивах из-за конфликта на Ближнем Востоке

Более пятисот российских туристов не могут покинуть Мальдивы. Авиарейсы массово отменяются и переносятся из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает SHOT, публикуя видеообращение сограждан.

Российские туристы сообщили о массовых отменах рейсов. Видео © Telegram / SHOT

В своём видеообращении к Министерству иностранных дел и посольству России туристы заявили, что доступных рейсов практически нет, а цена оставшихся билетов достигает одного миллиона рублей. Они выразили мнение, что авиакомпании используют ситуацию для извлечения прибыли.

«Доступных рейсов практически нет, при этом стоимость билетов на редкие оставшиеся рейсы вырастает до 1 млн рублей. Мы понимаем, что российские авиакомпании просто начали наживаться на этой ситуации», — говорят авторы ролика.

Туристы также сообщили, что обращались в консульство. По их словам, сотрудники дипломатического представительства советуют решать вопрос самостоятельно и не называют точных сроков возможной помощи. Путешественники уточняют, что готовы купить билеты за свой счёт, однако просят организовать дополнительные рейсы и снизить стоимость перелётов до разумного уровня.

Ранее авиакомпания Emirates потеряла данные российских туристов, которые не могли вылететь с острова Маврикий. Инцидент произошёл после атаки иранских беспилотников на офис перевозчика в ОАЭ, сообщали СМИ. В результате сбоя вышел из строя дата-центр компании. Система утратила информацию более чем о тысяче пассажиров, ожидавших вылета. Из-за потери данных перевозчик не смог организовать размещение и питание для части туристов.