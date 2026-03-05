Авиакомпания Emirates потеряла данные туристов из РФ, застрявших на Маврикии

Авиакомпания Emirates потеряла данные российских туристов, которые не могут покинуть Маврикий. По словам путешественников, это произошло после атаки иранских беспилотников на офис компании в ОАЭ. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Emirates потеряла данные туристов после атаки БПЛА. Видео © Telegram/ Mash

В результате инцидента вышел из строя дата-центр перевозчика. Из-за этого исчезли сведения более чем о тысяче пассажиров, ожидающих вылета. Как рассказала одна из туристок, из-за потери данных компания не может обеспечить людям проживание и питание. У многих заканчиваются деньги, а средств на покупку новых билетов уже нет.

Накануне с острова в Россию отправился самолёт, однако на борту было много свободных мест. Вылететь смогли только те, кто был зарегистрирован на рейс заранее. Сегодня часть туристов приехала в офис Emirates. Некоторым предложили перебронирование на 7 марта, однако в посольстве называют возможной датой вылета 10–11 марта.

Тем, кто путешествовал через туроператоров, помогают с размещением. Самостоятельным туристам авиакомпания ранее оплатила только два дня проживания, но после сбоя дата-центра прекратила предоставлять жильё.

Ранее сообщалось, что Emirates отменила все рейсы в Россию из-за закрытия неба над ОАЭ. Туристов призывают не выезжать в аэропорты до особого распоряжения. Пассажирам рекомендовано следить за официальными уведомлениями авиакомпании.