Путин и Мирзиёев дали старт строительству АЭС в Узбекистане

Российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дали старт строительству интегрированной АЭС в Джизакской области Узбекистана. Церемония прошла по видеосвязи из Константиновского дворца.

Путин заявил, что Россия не только построит станцию, но и предоставит Узбекистану экспортный кредит на льготных условиях. По его словам, Москва также окажет поддержку проекту на всём жизненном цикле работы АЭС.

«Важно, что Россия не только построит АЭС, но и предоставит партнёрам из Узбекистана льготный экспортный кредит, а также окажет поддержку на всем жизненном цикле работы станции. Это включает обязательства по долгосрочной поставке реакторного топлива, сервисному и техническому обслуживанию, по обращению с отработавшим ядерным материалам», — сказал президент РФ.

Путин и Мирзиёев по видеосвязи приняли участие в церемонии заливки первого бетона в фундаментную плиту энергоблока. Российский лидер дал официальный старт работам словами: «Разрешаю!». Он также поздравил участников проекта и пожелал успешной реализации строительства.

Создание интегрированной АЭС называют флагманским проектом России и Узбекистана. Его особенность состоит в том, что на одной площадке впервые построят атомную станцию малой и большой мощности. В состав станции войдут два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000. Также проект предусматривает энергоблок с двумя реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.

Напомним, Путин провёл встречу с Мирзиёевым в Константиновском дворце. Переговоры ранее анонсировал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он говорил, что президент Узбекистана приедет в Петербург для участия в ПМЭФ. Предыдущая личная встреча лидеров прошла на недавнем саммите ЕАЭС в Астане. Кроме того, 8 мая Путин и Мирзиёев беседовали в Кремле.