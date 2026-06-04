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Регион
4 июня, 19:33

Мировые СМИ задали Путину 26 вопросов на площадке ПМЭФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин ответил на 26 вопросов руководителей ведущих мировых информационных агентств. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава государства в формате открытого диалога обсудил с представителями зарубежных и российских СМИ актуальные международные и внутренние темы. Разговор состоялся в формате «вопрос — ответ».

Встречи Владимира Путина с руководителями международных СМИ традиционно проходят на площадке ПМЭФ. Такой формат позволяет журналистам напрямую обратиться к российскому лидеру и получить ответы по ключевым вопросам мировой повестки.

Das ist das Problem: Путин на немецком ответил журналисту из Германии
Das ist das Problem: Путин на немецком ответил журналисту из Германии

Во время встречи с руководителями ведущих информационных агентств мира Владимир Путин вступился за журналиста немецкого агентства DPA Мартина Романчика. Поводом стал вопрос генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова о том, готовится ли Германия к войне с Россией. Немецкий журналист заметно растерялся после такого обращения. Тогда российский лидер вмешался в разговор и подчеркнул, что представитель СМИ не обязан отвечать на подобные вопросы.

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Антон Голыбин
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