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Регион
4 июня, 19:12

«Вы не на допросе»: Путин защитил журналиста из ФРГ от неудобного вопроса на встрече с главами агентств

Путин вступился за журналиста из ФРГ, которому задали неудобный вопрос

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира произошёл примечательный эпизод. Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов напрямую спросил главу новостной службы немецкого DPA Мартина Романчика.

«Вы по-журналистски обращаете внимание на то, что ваша страна готовится к войне? Это правда или это нам так кажется? Она правда с Россией собирается воевать?», — задал вопрос собеседник.

Немецкий журналист заметно опешил от такой прямоты. Тогда в разговор вмешался президент России Владимир Путин.

«Я протестую. Можете не отвечать. Вы здесь не на допросе, вы здесь в качестве следователя», — защитил представителя DPA российский лидер.

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Ранее на полях ПМЭФ Путин ответил немецкому журналисту фразой на немецком языке «Das ist das problem» («в этом и заключается проблема»), комментируя вопрос о возможных посредниках в переговорах. Президент заявил, что Москва не может доверять тем, кто годами говорит о необходимости стратегического поражения России, и именно в этом видит главную проблему. При этом глава государства подчеркнул, что Россия, несмотря на недоверие к таким посредникам, не отказывается от диалога.

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Виталий Приходько
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