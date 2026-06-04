«Das ist das Problem»: Путин на немецком ответил журналисту из Германии

Президент России Владимир Путин перешёл на немецкий язык во время встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств на ПМЭФ. Так российский лидер прокомментировал вопрос о возможных посредниках в переговорах.

Глава государства заявил, что Москва не может доверять тем, кто годами говорит о необходимости стратегического поражения России. По его словам, именно в этом и заключается главная проблема.

«Я, честно говоря, просто не вижу и не понимаю, как можно доверять людям, как Россия может доверить людям, которые уже не один год твердят о необходимости нанесения России стратегического поражения. В этом же проблема, Мартин. Das ist das problem», — сказал Путин немецкому журналисту.

Фраза «Das ist das problem» переводится с немецкого как «в этом и заключается проблема». При этом президент подчеркнул, что Россия, несмотря на недоверие к таким посредникам, не отказывается от диалога.

Ранее Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера одним из лучших государственных деятелей Германии. Говоря о возможной посреднической роли Евросоюза в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, президент подчеркнул, что между участием в переговорах и настоящей медиацией есть принципиальная разница. По словам Путина, посредник должен сохранять нейтральную позицию.