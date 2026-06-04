Путин не увидел «ничего сверхъестественного» в позиции Армении по поводу ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит «ничего сверхъестественного» в позиции Еревана. Об этом он сказал на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Путин прокомментировал ситуацию с Арменией. Видео © Life.ru

По словам главы государства, политические силы, поддерживающие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, открыто говорят об ориентации на европейские стандарты. Путин подчеркнул, что каждая страна вправе сама выбирать партнёров и приоритетные ценности для развития.

«Ничего такого здесь нет сверхъестественного. <...> Что вызвало озабоченность? Что Арменией был принят закон о начале процесса присоединения к ЕС. Но Армения находится в рамках ЕАЭС. Разные стандарты, регулирование — очень много вещей, которые не совпадают», — отметил президент.

Армения остаётся участницей ЕАЭС, однако в Ереване также обсуждают курс на сближение с Евросоюзом. В марте 2025 года парламент страны принял закон о начале процесса вступления в ЕС, что вызвало вопросы у Москвы из-за различий в стандартах. В России подчёркивают, что выбор партнёров остаётся правом каждой страны, но ждут от армянской стороны ясности относительно дальнейшего курса.