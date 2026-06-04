€50 млн с подвохом: Политолог объяснил, чем Армении придётся расплачиваться за помощь ЕС

Помощь Евросоюза Армении в размере 50 млн евро может оказаться не просто финансовой поддержкой, а политическим инструментом. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Леонид Савин.

По его словам, такой пакет нужен Брюсселю для создания положительного образа ЕС накануне выборов в Армении и в рамках будущей политики «добрососедства». Савин считает, что одна из целей этой поддержки — постепенно отдалить Ереван от Москвы.

«Пока это временная мера, а бюджет Евросоюза ограничен по ряду вопросов. Там есть свои бюрократические сложности и процедуры, поэтому они не смогут предоставлять необходимый объём помощи каждый год, как в том нуждалась бы экономика Армении. Соответственно, здесь придётся приходить к режиму жёсткой экономии — это первое», — заявил эксперт.

Вторым последствием Савин назвал возможный разрыв связей с Евразийским экономическим союзом ради включения Армении в орбиту Брюсселя. По его оценке, это может привести к подписанию соглашений, выгодных прежде всего самому Евросоюзу. В дальнейшем, считает политолог, экономика Армении может оказаться подчинена ЕС — по аналогии с другими странами, которые недавно присоединились к европейским структурам.

В Армении нет таких средств, чтобы расплатиться с этой помощью, потому что Ереван слаб в экономическом отношении. Нужен или какой-то крупный донор, или придётся отдавать своё национальное достояние в залог крупному транснациональному капиталу из других стран, европейскому или любому другому.

«То есть это та политика, которая проводится более сильными игроками в отношении слабых уже не одно столетие. В данном случае, если речь идёт о связях с Европейским союзом, то, наверное, это будут какие-то европейские корпорации либо банки», — допустил наш собеседник.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с Николом Пашиняном пообещала выделить Армении €50 млн финансовой помощи. Она связала это решение с ограничениями на поставки армянской продукции в Россию и заявила, что Брюссель готов поддержать Ереван в сложившейся ситуации.

Ранее Россия ограничила ввоз ряда товаров из Армении, включая минеральную воду, алкогольную продукцию, овощи и фрукты. Москва также предупреждала о возможном пересмотре отдельных соглашений, если республика продолжит движение к членству в ЕС и выходу из ЕАЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчёркивала, что Россия не намерена финансировать путь республики в Евросоюз.