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4 июня, 12:22

Фон дер Ляйен пообещала выделить Пашиняну €50 млн

Фон дер Ляйен пообещала Армении €50 млн из-за экспортных ограничений РФ

Обложка © ТАСС / Mindaugas Kulbis / АР

Обложка © ТАСС / Mindaugas Kulbis / АР

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам разговора с Николом Пашиняном заявила о готовности выделить Армении 50 млн евро финансовой помощи. Об этом говорится в сообщении ЕК.

Глава ЕК связала решение с ограничениями на поставки армянской продукции в Россию. По её словам, Брюссель намерен поддержать Ереван в сложившейся ситуации. Она попыталась раскритиковать меры Москвы, но тут же призналась, что «знает в этом толк», намекая на рекордное количество санкций, введённых против РФ.

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Ранее Россия ограничила ввоз ряда товаров из Армении, включая минеральную воду, алкогольную продукцию, овощи и фрукты. Кроме того, Москва предупредила о возможном пересмотре отдельных соглашений в случае дальнейшего продвижения республики к членству в ЕС и выходу из ЕАЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва не намерена финансировать путь Армении в Евросоюз.

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Александра Вишнякова
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