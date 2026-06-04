Фон дер Ляйен пообещала выделить Пашиняну €50 млн

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам разговора с Николом Пашиняном заявила о готовности выделить Армении 50 млн евро финансовой помощи. Об этом говорится в сообщении ЕК.

Глава ЕК связала решение с ограничениями на поставки армянской продукции в Россию. По её словам, Брюссель намерен поддержать Ереван в сложившейся ситуации. Она попыталась раскритиковать меры Москвы, но тут же призналась, что «знает в этом толк», намекая на рекордное количество санкций, введённых против РФ.

Ранее Россия ограничила ввоз ряда товаров из Армении, включая минеральную воду, алкогольную продукцию, овощи и фрукты. Кроме того, Москва предупредила о возможном пересмотре отдельных соглашений в случае дальнейшего продвижения республики к членству в ЕС и выходу из ЕАЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва не намерена финансировать путь Армении в Евросоюз.