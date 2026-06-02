Армения и ЕАЭС 2026: что потеряет страна при выходе из союза и какие права есть у граждан сейчас Оглавление Что такое ЕАЭС — простыми словами История создания ЕАЭС Ключевые даты создания ЕАЭС Какие страны входят в ЕАЭС в 2026 году Государства-наблюдатели Главные события мая 2026 года Что Армения теряет при выходе из ЕАЭС Для экономики страны в целом Что потеряют обычные граждане Армении Какие права есть у армян сейчас в России благодаря ЕАЭС: Сколько армян в России и что они теряют? Что будет с работой? Что будет с пенсиями? Что будет с недвижимостью? Что будет с налогами? Что говорят эксперты Что будет дальше — прогнозы Часто задаваемые вопросы (FAQ) ЕАЭС — это расшифровка и что означает? Какие страны входят в ЕАЭС? Когда был создан ЕАЭС? Нужен ли патент для работы в стране ЕАЭС? Можно ли получить пенсию при переезде в другую страну ЕАЭС? Можно ли купить квартиру в другой стране ЕАЭС? Что даёт статус государства-наблюдателя? Какие страны могут вступить в ЕАЭС в ближайшее время? Правда ли, что армяне в России потеряют право работать без патента? Смогут ли армяне получать пенсию в России после выхода из ЕАЭС? Можно ли будет покупать квартиру в России? Что будет с туристическими поездками армян в Россию? 2 июня, 14:10

Вопрос о будущем Армении в ЕАЭС вновь оказался в центре внимания в 2026 году на фоне активизации диалога Еревана с ЕС. Как отразится на экономике Армении решение о выходе из евразийского объединения, как это повлияет на миграцию из республики в России – в материале Life.ru.

Что такое ЕАЭС — простыми словами

Евразийский экономический союз — международное интеграционное объединение государств Евразии, созданное для развития общего экономического пространства. Основная задача союза заключается в том, чтобы обеспечить свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Фактически ЕАЭС можно сравнить с единым экономическим рынком, где государства договариваются о единых правилах торговли, таможенного регулирования, технических стандартах и трудовой миграции. Для граждан стран-участниц это означает упрощённый доступ к работе, образованию, медицинским услугам и социальным гарантиям на территории других государств союза.

Для Армении членство в ЕАЭС имеет особое значение из-за тесных торгово-экономических связей с Россией, которая остается крупнейшим внешнеэкономическим партнёром страны.

История создания ЕАЭС

Идея евразийской интеграции обсуждалась ещё в 1990-х годах. Однако полноценный экономический союз появился значительно позже — после нескольких этапов формирования таможенного и экономического пространства между государствами региона.

Ключевые даты создания ЕАЭС

В 1994 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые предложил идею Евразийского союза. Спустя 6 лет было создано Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). В 2010 году начал работу Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.

29 мая 2014 года был подписан договор о создании Евразийского экономического союза. Он вступил в силу 1 января 2015 года.

Сегодня деятельность союза координирует Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), которая занимается разработкой единых правил и регулированием общего рынка.

Какие страны входят в ЕАЭС в 2026 году

По состоянию на 2026 год в Евразийский экономический союз входят пять государств. Первыми членами объединения стали Россия, Белоруссия и Казахстан, которые вступили в объединение 1 января 2015 года. На следующий день к ним присоединилась Армения, а 12 августа того же года — Киргизия.

Совокупное население стран союза превышает 180 миллионов человек, а общий рынок охватывает значительную часть Евразийского пространства.

Государства-наблюдатели

На 2026 год статус государств-наблюдателей при ЕАЭС имеют Узбекистан, Куба и Иран. Статус наблюдателя позволяет участвовать в заседаниях органов союза, знакомиться с документами и механизмами интеграции, однако не даёт права голосовать при принятии решений.

Кроме того, ЕАЭС активно развивает сотрудничество с рядом стран Азии, Ближнего Востока и Африки.

Главные события мая 2026 года

Политическая дискуссия вокруг ЕАЭС получила дополнительный импульс после того, как власти Армении активизировали контакты с Европейским союзом. Российская сторона неоднократно подчёркивала, что одновременное полноценное участие в двух интеграционных проектах может вызвать правовые и экономические сложности. В свою очередь, официальный Ереван заявляет о намерении проводить многовекторную внешнюю политику и одновременно использовать преимущества участия в ЕАЭС.

Президент РФ Владимир Путин поддерживает сохранение Армении в ЕАЭС и развитие интеграционных процессов внутри союза. В случае выхода республики из Евразийского экономического союза Москва будет вынуждена свернуть с Ереваном работу в сфере экономики, заявил российский лидер.

«Мы вынуждены будем, по большому счёту, практически всю нашу работу, в данном случае с Арменией, в сфере экономики, касающуюся интеграционных процессов [в ЕАЭС], свернуть», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита в Астане.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не собирается выходить из ЕАЭС и намерена использовать возможности союза для защиты своих экономических интересов.

«Мы заявляем, что не только не собираемся выходить из Евразийского экономического союза, но и будем использовать свои рычаги и своё участие для защиты экономических интересов нашей страны», — сказал Пашинян журналистам.

Что Армения теряет при выходе из ЕАЭС

Вопрос возможного выхода Армении из Евразийского экономического союза обсуждается прежде всего через призму экономических последствий. За годы участия в объединении экономика страны стала тесно связана с рынками государств ЕАЭС, прежде всего России.

По данным последних лет, на страны союза приходится значительная часть внешней торговли Армении. Россия остаётся крупнейшим торговым партнёром республики, обеспечивая существенную долю экспорта, импорта, денежных переводов и трудовой миграции.

Для экономики страны в целом

В случае выхода из ЕАЭС Армения может столкнуться со следующими последствиями:

После выхода часть продукции может подпасть под действие импортных тарифов и дополнительных процедур сертификации. Особенно чувствительными могут оказаться сельское хозяйство, пищевая промышленность, виноделие и производство коньяка, металлургия, лёгкая промышленность.

Компании могут столкнуться с ростом транспортных расходов, дополнительными проверками, увеличением срока поставок. А потеря членства в ЕАЭС способна уменьшить интерес зарубежного бизнеса к новым проектам внутри страны.

Что потеряют обычные граждане Армении

В настоящее время армянские граждане в странах ЕАЭС, включая Россию, обладают рядом привилегий. В частности, они могут работать без патента в РФ, для них предусмотрено упрощённая процедура трудоустройства. Также в странах союза признаются трудовой стаж и пенсионные права. Они имеют доступ к социальному страхованию. Также армяне имеют возможность ведения бизнеса в упрощённом порядке.

Для большинства граждан главным вопросом остаётся возможность работать в России на прежних условиях.

Какие права есть у армян сейчас в России благодаря ЕАЭС:

Гражданин Армении сегодня может въехать в Россию без визы; заключить трудовой договор без оформления патента; пользоваться системой обязательного медицинского страхования при соблюдении условий законодательства; учитывать трудовой стаж при назначении пенсии; открывать бизнес на общих основаниях; приобретать недвижимость; переводить заработанные средства в Армению без ограничений.

Сколько армян в России и что они теряют?

Россия остается главным направлением армянской трудовой миграции. По различным экспертным оценкам, в России проживает около 2 миллионов человек армянского происхождения; порядка 100 тысяч граждан Армении ежегодно работают в РФ как трудовые мигранты; до 95% трудовой миграции из Армении приходится именно на Россию.

Что будет с работой?

Сейчас гражданин Армении имеет право работать в России без патента и специальных разрешений благодаря договору о ЕАЭС. Если Армения перестанет быть членом союза, сохранение таких условий будет зависеть от новых двусторонних соглашений между странами.

Что будет с пенсиями?

В рамках ЕАЭС действует механизм учёта трудового стажа, приобретённого в разных странах союза. Эксперты отмечают, что уже заработанные пенсионные права не исчезают автоматически. Однако порядок начисления будущих пенсионных выплат может потребовать дополнительных межгосударственных договорённостей.

Что будет с недвижимостью?

Право собственности на уже приобретённое имущество сохраняется. Если гражданин Армении владеет квартирой, домом или коммерческой недвижимостью в России, выход Армении из ЕАЭС сам по себе не лишает его этих прав.

Что будет с налогами?

В случае изменения статуса Армении для граждан республики начнут действовать общие правила налогообложения для иностранцев.

Что говорят эксперты

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Армении следует внимательно оценить последствия возможного выхода из ЕАЭС. По его словам, членство в объединении обеспечивает стране значительные экономические преимущества, а отказ от участия в союзе может привести к серьёзным потерям для экономики.

Депутат Госдумы Роза Чемерис выступила за максимально прозрачное обсуждение вопроса о будущем Армении в ЕАЭС. По её мнению, решение такого масштаба должно приниматься не только политическими элитами, но и обществом, поскольку последствия коснутся миллионов людей.

Чемерис подчеркивала, что значительная часть населения Армении связана с государствами ЕАЭС семейными, экономическими и трудовыми отношениями. Поэтому при принятии решений необходимо учитывать интересы граждан, работающих за пределами страны, а также бизнеса, ориентированного на рынки союза.

Военный и политический эксперт Вадим Козюлин отмечает, что географическое положение Армении объективно влияет на её экономические связи. По мнению аналитика, даже при активном развитии отношений с Европейским союзом республика продолжит сохранять тесные экономические контакты с Россией и другими странами евразийского пространства.

По оценке Козюлина, возможный выход из союза не приведёт к мгновенному разрыву отношений, однако переходный период может оказаться сложным и затратным для экономики.

Что будет дальше — прогнозы

Особое внимание аналитики уделяют саммиту ЕАЭС, который должен пройти в декабре 2026 года. Ожидается, что именно к этому времени государства-участники подведут итоги года и обсудят дальнейшие перспективы развития интеграционного объединения. Многие эксперты считают декабрьский саммит важной точкой, после которой станет понятнее дальнейшая стратегия Еревана.

Кроме того, в настоящее время активно обсуждается возможность проведения референдума в Армении по вопросу вступления страны в ЕС. Никаких конкретных решений по данному вопросу пока не принято, но нельзя исключать обратного в ближайшее время. Никол Пашинян ранее заверил, что проведение референдума в стране возможно только при условии официального обращения Еревана в Евросоюз по вопросу членства в объединении.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

ЕАЭС — это расшифровка и что означает?

ЕАЭС — это Евразийский экономический союз. Международное интеграционное объединение, обеспечивающее свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы между государствами-участниками.

Какие страны входят в ЕАЭС?

На 2026 год членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Когда был создан ЕАЭС?

Евразийский экономический союз официально начал работу 1 января 2015 года.

Нужен ли патент для работы в стране ЕАЭС?

Нет, он не нужен. Граждане государств – членов союза могут работать в других странах ЕАЭС без получения патента и специальных разрешений на работу.

Можно ли получить пенсию при переезде в другую страну ЕАЭС?

Да, в ЕАЭС действует соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся, которое позволяет учитывать стаж, накопленный в разных странах союза.

Можно ли купить квартиру в другой стране ЕАЭС?

Да, граждане стран ЕАЭС могут приобретать недвижимость на территории других государств союза в соответствии с национальным законодательством конкретной страны.

Что даёт статус государства-наблюдателя?

Государство-наблюдатель получает возможность участвовать в работе отдельных органов союза и знакомиться с интеграционными процессами без полноценного членства. Однако права полноценного участника ЕАЭС такой статус не предоставляет.

Какие страны могут вступить в ЕАЭС в ближайшее время?

Периодически обсуждается возможность расширения сотрудничества с рядом государств Азии и постсоветского пространства. Однако на середину 2026 года официальных решений о вступлении новых членов принято не было.

Правда ли, что армяне в России потеряют право работать без патента?

Если Армения выйдет из ЕАЭС и между странами не будут заключены специальные соглашения, действующий режим трудоустройства без патента может прекратиться. Окончательные условия будут зависеть от межгосударственных договорённостей.

Смогут ли армяне получать пенсию в России после выхода из ЕАЭС?

Пенсионные права, сформированные до возможного выхода, как правило, сохраняются. Однако порядок начисления пенсий за новые периоды трудовой деятельности будет зависеть от будущих соглашений между государствами.

Можно ли будет покупать квартиру в России?

Да, право приобретать недвижимость в России не связано напрямую с членством в ЕАЭС. Поэтому выход Армении из союза сам по себе не означает запрета на покупку жилья.

Что будет с туристическими поездками армян в Россию?

Туристические поездки, вероятнее всего, сохранятся. Однако конкретные правила въезда, сроки пребывания и требования к документам будут зависеть от двусторонних соглашений между странами после возможного изменения статуса Армении.

Авторы Альмир Хабибуллин