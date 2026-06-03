«Ни один абрикос не уехал в Европу»: Пашиняна жёстко осадили после глупых обещаний

Армянский блогер Мика Бадалян в беседе с Life.ru на полях ПМЭФ раскритиковал власти Армении за обещания новых рынков и компенсаций фермерам. По его словам, команда Никола Пашиняна много лет говорит о европейском направлении, но реального результата аграрии так и не увидели.

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Бадалян отметил, что власти снова обещают субсидии и поддержку тем, кто понёс убытки. Однако, как считает блогер, фермеры сейчас остаются без понятного ответа на главный вопрос — куда сбывать продукцию.

«Ни один абрикос за это время в Европу не уехал. Почему сейчас должны эти рынки появиться?» — заявил он.

По словам Бадаляна, сильнее всего страдают производители скоропортящихся товаров: фруктов, свежей рыбы и цветов. Он добавил, что частный бизнес за последние годы нарастил большие объёмы поставок, особенно в Россию, а теперь многие предприниматели не понимают, что делать дальше.

Блогер также заявил, что просели и другие направления, включая коньяк и воду. По его мнению, Москва дала Еревану ясный сигнал: если Армения хочет идти в Европу, она может это делать, но не за счёт российского рынка.