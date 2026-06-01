Россельхознадзор разрешил импорт рыбы только от двух предприятий Армении

Россельхознадзор с 2 июня приостанавливает ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции из Армении для экспорта в Россию. Исключение сделано лишь для двух компаний, которые прошли инспекцию и будут работать под лабораторным мониторингом.

С 21 по 27 мая ведомство проверило армянские рыбоперерабатывающие предприятия. Половина производителей от проверки отказалась.

«По результатам инспекции с 2 июня 2026 года армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации», — заявили в российском надзорном ведомстве.

Ранее Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз цветочной продукции из Армении — решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. Ограничения действуют до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа её результатов. С начала года из Армении ввезли 39 миллионов срезанных цветов, в 135 случаях обнаружены карантинные объекты (77% от всех выявлений); овощей и фруктов поступило 16,3 тысячи тонн, там зафиксировали 146 заражённых партий.