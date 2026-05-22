22 мая, 15:15

Россельхознадзор: Доля Армении в российском импорте цветов составляет менее 5%

Обложка © ChatGPT

Доля Армении в российском импорте цветов составляет менее 5%. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах Всероссийского зернового форума.

По его словам, общий объём поставок цветов в Россию оценивается примерно в 2 млрд единиц, из которых около 96 млн приходится на Армению. Таким образом, доля страны в этом сегменте составляет чуть менее 5%.

«Проблемы не только по цветам»: Россельхознадзор сообщил о трудностях с ввозом овощей и фруктов из Армении

Ранее Life.ru писал, что армянские производители овощей, фруктов и цветов в значительной степени ориентированы на российский рынок — на него приходится более 90% их экспорта. По данным за 2025 год, объём поставок в Россию оценивается более чем в $186 млн, тогда как продажи в другие страны составляют около $10 млн. На этом фоне Россельхознадзор направил в Ереван предложение ограничить ввоз цветочной продукции, позже уточнив, что речь также идёт об овощах и фруктах.

Николь Вербер
