Армения не сможет найти полноценную замену рынку России, уверен экономист

Армения не сможет найти полноценную замену российскому рынку, уверен экономист Василий Колташов. По его словам, Запад в последние годы был чрезвычайно щедр к армянской верхушке, которая обслуживала его интересы. При этом премьер-министр Никол Пашинян рассчитывал, что РФ не станет применять санкции к своему союзнику по ЕАЭС, несмотря на антироссийские выпады, но он переоценил терпение Москвы.

Первый сигнал Ереван получил в виде ограничений по цветам, фруктам, овощам и минеральной воде. Причём проблемы начнутся не только у верхушки Армении, но и у большого количества простых людей, которые работают на производствах и заняты в сельском хозяйстве.

«Это что означает — удар по сельским районам Армении. Не по нам — мы замену найдём», — подчеркнул эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».