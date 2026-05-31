Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 11:01

В Армении собрались выбрать между ЕАЭС и ЕС, когда вопрос «встанет ребром»

Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Ереван пока ещё всерьёз не думает о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), потому что вопрос не стоит «ребром». Об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян сообщил в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» в Астане.

«Когда дело дойдёт до того, что этот вопрос встанет ребром, тогда будет конкретика с этим вопросом, тогда и будем проводить стресс-тесты, если будет такая необходимость. Сейчас мы просто не рассматриваем такого сценария», — пояснил чиновник.

Армения может потерять 97% экспорта клубники без российского рынка
Армения может потерять 97% экспорта клубники без российского рынка

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что ЕАЭС просила бы Армению как можно скорее провести референдум о дальнейшем членстве в объединении. Премьер-министр Никол Пашинян сам говорил о планах вынести на голосование вопрос о выборе между ЕАЭС или в Евросоюзом. Минск предупредил Ереван, что страна может повторить судьбу Украины.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Армения
  • ЕАЭС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar