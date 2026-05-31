Армения может потерять 97% экспорта клубники без российского рынка

Армения может лишиться практически всех доходов от экспорта клубники в случае потери российского рынка. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Статистика показывает, что поставки ягод за рубеж почти полностью завязаны на одно направление. За 11 месяцев прошлого года экспорт клубники из Армении составил 12,51 млн долларов, из которых 12,14 млн пришлись на Россию. Доля превышает 97%. По данным агентства, за весь 2025 год экспорт в РФ составил около 13,25 млн долларов при общем объёме 13,65 млн долларов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доля российского капитала в накопленных инвестициях в армянскую экономику превышает 86%. Речь идет о преимуществах членства Армении в Евразийском экономическом союзе. Для контраста российский лидер упомянул недавние обещания Евросоюза. Брюссель предложил Еревану 2,5 миллиарда евро, но даже эта сумма уступает уже действующим российским инвестициям.