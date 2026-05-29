Путин: Более 86% накопленных инвестиций в Армении являются российскими

Доля российского капитала в накопленных инвестициях в армянскую экономику превышает 86%. Данное заявление сделал президент РФ Владимир Путин, говоря о выгодах членства Армении в Евразийском экономическом союзе.

«По данным Банка ЕАЭС, накопленные инвестиции в Армению — 4,9 млрд долларов, из них 86% российского происхождения. Это без учёта капиталов российского происхождения, то есть не впрямую из России. Представители армянского бизнеса инвестируют фактически из России, но через третьи инструменты. Значит, то есть 86% это не всё, на самом деле это гораздо больше», — пояснил Путин.

Для сравнения глава государства напомнил про недавние авансы от Евросоюза. Брюссель пообещал Еревану 2,5 миллиарда евро. Поступят ли эти средства в принципе, пока загадка. Но даже эта сумма меньше уже работающих российских денег. И это без учёта непрямых инвестиций.

Ранее Владимир Путин предупредил, что выход из Евразийского экономического союза немедленно отразится на логистике. Как только Армения перестанет быть членом объединения, России придётся поднять для неё железнодорожные тарифы. Президент пояснил, что сейчас Ереван пользуется внутренними российскими расценками. После смены статуса их придётся пересчитать до уровня, который действует для обычных стран СНГ.