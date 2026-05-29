Путин назвал последствия выхода Армении из ЕАЭС

Владимир Путин предупредил, что выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лишит Армению преимуществ соглашений о свободной торговле. Об этом он рассказал журналистам после визита в Казахстан.

Российский лидер подчеркнул, что участие в этих договорённостях будет прекращено. Помимо торговых ограничений, Москва намерена пересмотреть стоимость энергоносителей для Еревана.

По расчётам, такое повышение тарифов обойдется республике в 14% ВВП. В Кремле напомнили о текущих выгодах от членства в союзе.

«По нашим предварительным оценкам, даже не нашим, а на экспертном уровне, разные эксперты это считают, это приведёт к потере как минимум 14% ВВП Армении. Много это или мало — это другой вопрос, но все-таки надо все это взвесить, посмотреть», — сказал Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что участие в объединении ежегодно прибавляет стране несколько процентных пунктов к росту экономики. Сейчас разница в цене на газ между европейским и российским колоссальна: 600 долларов против 177,5 за тысячу кубометров.

Глава государства ранее указывал: право выбирать партнёров есть у любой страны, но одновременное нахождение в двух разных структурах невозможно. Он призвал руководство республики ускориться с решением этого вопроса.

Премьер Никол Пашинян проигнорировал саммит в Казахстане, сославшись на занятость в предвыборной гонке. Политик заверил, что возможный выход будет плановым и не потребует проведения референдума.